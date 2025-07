Caltanissetta. Intensificati i controlli con sistema di videosorveglianza contro abbandono rifiuti. L’assessore Aiello: “Tolleranza zero”

CALTANISSETTA. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha ulteriormente intensificato i controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti, al fine di tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

La Polizia Municipale, grazie all’ausilio di un impianto di videosorveglianza all’avanguardia attivo h24 su tutto il territorio urbano, ha individuato e sanzionato altri cittadini che hanno abbandonato rifiuti in Largo Fatebenefratelli, nel Quartiere San Domenico.

Episodi analoghi si erano già verificati nel Quartiere San Francesco, dove, anche in quel caso, le telecamere hanno permesso di risalire ai responsabili. Preziosa, in questo senso, è stata anche la collaborazione di Dusty SRL, società di gestione di rifiuti di Caltanissetta, che ha fornito mediante i propri operatori un supporto significativo nell’attività di controllo dei rifiuti.

La stessa attività sanzionatoria è stata messa in atto in viale Amedeo, Via San Calogero, Via XX Settembre e presso la Zona Industriale. Sono state elevate sanzioni da 160 euro per l’abbandono di rifiuti ingombranti e da 100 euro per i rifiuti domestici.

«Ricordo ai cittadini – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile Oscar Aiello – che la città di Caltanissetta è fornita di telecamere che, oltre ad essere fondamentali per la sicurezza urbana, vengono utilizzate dalla Polizia Municipale per individuare e sanzionare chi, gettando rifiuti per strada, dimostra di non avere rispetto per l’ambiente e per il nostro territorio.

Ringrazio la Polizia Municipale per l’ottimo lavoro svolto e gli operatori Dusty per l’azione di controllo dei relativi sacchi, utile all’identificazione dei trasgressori.

Annuncio che l’attività di repressione continuerà senza sosta e con tolleranza zero verso chi verrà colto in flagranza di reato grazie all’ausilio di telecamere fisse. Inoltre, a breve verranno collocate anche telecamere e fototrappole mobili. Lancio pertanto un appello ai cittadini affinché conferiscano i rifiuti in modo corretto e regolare e ringrazio coloro che già mettono in atto ogni giorno questa pratica civile e contribuiscono a rendere Caltanissetta più pulita, decorosa e più vivibile per tutti».

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ribadisce il proprio impegno per garantire il rispetto della città e invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente al fine di mantenere pulito il territorio.