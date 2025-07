Caltanissetta. Inaugurata la sede di Area Civica: luogo di incontro e impegno attivo per la comunità nissena

Inaugurata ieri, 17 luglio, la sede di Area Civica, situata in viale Trieste 1. Una “casa” dove incontrarsi, confrontarsi e continuare a impegnarsi attivamente per la comunità nissena.

Ampia la partecipazione di amici e attivisti, e a dare il benvenuto Annalisa Petitto, la quale, nella doppia veste di consigliere comunale e provinciale, coordina Area Civica, affiancata da tutti i componenti della segreteria politica: Leyla Montagnino, coordinatore di Insieme; Marco Fasciana, coordinatore di Integra; Carmelo Milazzo, coordinatore di Oltre; i consiglieri comunali Felice Dierna e Calogero Palermo.

“Dopo un anno di amministrazione del sindaco Walter Tesauro registriamo grande e crescente delusione e frustrazione nella città – dichiara il coordinatore di Area Civica, Petitto -. Manca un’idea, un progetto di insieme, ci si muove a tentoni senza una meta, gestendo, e pure male, solo il quotidiano. È’ nostra volontà – prosegue – mettere a punto un’organizzazione interna, chiedendo di condividere con noi la responsabilità su tematiche strategiche e fondamentali. Intendiamo confrontarci con il mondo cattolico e dell’associazionismo, con i tanti movimenti civici presenti in città e in provincia. Con questi propositi proseguiamo nel percorso iniziato anni fa, oggi ancora più forti e determinati che mai, e da oggi con una sede, con la nostra “casa” che è la “casa” dei nisseni – dichiara ancora -. Non sarà solo una sede qualunque, ma il luogo in cui saranno benvenuti tutti coloro che vogliono spendersi e dare il proprio contributo di idee, progetti, iniziative nell’interesse della collettività, della città e della provincia di Caltanissetta.”



Le tante energie, risorse umane e professionali che caratterizzano gli attivisti di Area Civica saranno il punto di forza per mettere in campo proposte e iniziative in consiglio comunale e provinciale.

La sede, da settembre, sarà aperta due volte a settimana per consentire a tutti i cittadini di poter essere ascoltati con attenzione e dedizione e trovare il modo, insieme, di risolvere i problemi del quotidiano e al contempo affrontare, in modo collegiale e partecipativo, temi e questioni cruciali per il presente e per il futuro della città e della provincia di Caltanissetta: come sanità, università, giovani e anziani, sviluppo economico, infrastrutture, scuola.

Conclude: “Crediamo nella politica dell’ascolto e del confronto, pragmatico e non teorico, convinti come siamo che ciascuno abbia il dovere di dare un po’ del suo e contribuire a quel bene comune che guardi a tutti e non ai pochi.”