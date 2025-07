Caltanissetta. Il portavoce della Consulta Sviluppo Economico Miccichè: “Si diffonda un calendario dettagliato degli interventi di asfaltatura”

Il portavoce della Consulta Sviluppo Economico di Caltanissetta, Michael Gabriel Miccichè, interviene attraverso una nota in merito al rifacimento del manto stradale che in questi giorni sta interessando la città, esprimendo apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale, ma anche per segnalare, come si legge nella nota “disagi e preoccupazioni che stanno generando per le attività commerciali e anche per i cittadini”. Pertanto, la Consulta Sviluppo Economico chiede all’Amministrazione Comunale e all’Ufficio Tecnico la diffusione di un calendario dettagliato degli interventi di asfaltatura”

“La Consulta Sviluppo Economico di Caltanissetta, a fronte dei numerosi e necessari interventi di rifacimento del manto stradale che stanno interessando la nostra città – si legge nella nota -, esprime apprezzamento per gli sforzi dell’Amministrazione Comunale volti a migliorare la viabilità urbana.”

Prosegue affermando di riconoscere l’importanza di tali lavori per la modernizzazione e la sicurezza delle nostre strade, un’esigenza a lungo sentita dalla cittadinanza e dalle imprese. “Tuttavia – prosegue Miccichè -, in qualità di portavoce della Consulta Sviluppo Economico, mi faccio interprete dei “disagi e delle preoccupazioni che tali lavori, seppur indispensabili, stanno generando per le attività commerciali e per i cittadini”.”

Infatti, il portavoce Miccichè continua: “Le modifiche alla viabilità, le chiusure stradali e le difficoltà di accesso stanno inevitabilmente impattando sul tessuto economico locale, causando perdite di fatturato e rallentamenti nelle operazioni quotidiane. Riteniamo fondamentale che la programmazione di interventi di tale portata tenga in debita considerazione l’impatto economico e sociale. Per questo motivo, la Consulta Sviluppo Economico richiede all’Amministrazione Comunale e all’Ufficio Tecnico la tempestiva diffusione di un calendario dettagliato degli interventi di asfaltatura.”

Un cronoprogramma chiaro e anticipato, strada per strada, consentirebbe alle attività commerciali di organizzarsi per tempo, ottimizzando le consegne, informando la clientela e, dove possibile, adottando strategie per ridurre il danno economico. Analogamente, i cittadini potrebbero pianificare al meglio i propri spostamenti, evitando ingorghi e disagi non necessari.

“Chiediamo che questo calendario sia reso pubblico attraverso tutti i canali di comunicazione istituzionali (sito web del Comune, social media, comunicati stampa ai media locali) con un preavviso adeguato – si legge ancora nella nota -. La trasparenza e la comunicazione preventiva sono strumenti essenziali per la gestione di situazioni complesse come questa, trasformando un potenziale problema in un’opportunità di collaborazione tra l’Amministrazione e la comunità.”

Il portavoce della Consulta Sviluppo Economico conclude: “Siamo convinti che una maggiore informazione possa non solo ridurre l’impatto negativo dei lavori, ma anche favorire una maggiore comprensione e supporto da parte della cittadinanza e delle imprese verso l’importante opera di riqualificazione che si sta portando avanti. Restiamo a disposizione per ogni confronto e collaborazione nell’interesse della nostra comunità.”