Caltanissetta, Gaetano Squadrito alla guida della Medicina Nucleare: «Un nuovo impulso alla diagnostica oncologica»

È Gaetano Squadrito il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dei presìdi ospedalieri riuniti Sant’Elia di Caltanissetta e Maddalena Raimondi di San Cataldo. La nomina, ufficializzata con la delibera n. 1062 del 2 luglio 2025, conclude l’iter selettivo promosso dall’ASP nissena, che ha visto il dottore risultare primo nella graduatoria finale.

Medico specialista in Medicina Nucleare, con titolo conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli di Roma, il dott. Squadrito porta con sé un bagaglio professionale di alto profilo, maturato in vari ospedali siciliani, tra cui Caltagirone, Ragusa e, dal 2016, lo stesso presidio nisseno dove operava già come responsabile ad interim dello stesso reparto.

Nel corso della sua attività ha eseguito un’elevata casistica di esami di diagnostica per immagini, in particolare PET/CT e scintigrafie, distinguendosi anche nel campo della formazione e della ricerca scientifica. Ha preso parte a numerosi congressi, sia in ambito nazionale che internazionale, e ha pubblicato articoli su riviste specialistiche, con particolare attenzione alle applicazioni della diagnostica molecolare in oncologia.

La sua designazione si colloca nel contesto di un più ampio piano di potenziamento delle strutture diagnostiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, con l’obiettivo di valorizzare tecnologie di ultima generazione come la PET/CT e migliorare l’efficacia dei percorsi terapeutici, soprattutto in ambito oncologico.

La Direzione Strategica dell’ASP ha rivolto al dott. Squadrito i migliori auguri per il nuovo incarico, confidando in una fase di ulteriore sviluppo per la Medicina Nucleare e per la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.