Caltanissetta. Congresso Provinciale del Partito Democratico, eletti negli organismi dirigenziali diversi componenti del circolo PD di Serradifalco

Domenica 28 Giugno si è svolto il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta nel corso del quale è stato riconfermato alla Segreteria Provinciale Renzo Bufalino e al quale il Pd di Serradifalco indirizza i migliori auguri di buon lavoro “nella certezza di una sempre più proficua collaborazione nell’interesse del nostro territorio.”

Nello stesso congresso diversi componenti del circolo PD di Serradifalco sono stati eletti negli organismi dirigenti.

Daniele Territo è stato eletto Presidente dell’Assemblea Provinciale; Federica Giarratano componente della segreteria provinciale, mentre il Presidente del circolo del PD di Serradifalco Lillo Speziale, farà parte della direzione provinciale.

Tra i componenti dell’assemblea provinciale ci saranno invece la consigliera comunale Danila Iannello, il componente della segreteria cittadina Donatello Miraglia, Margherita Mantione e Luigi Petix.

“Vogliamo annunciarlo con particolare orgoglio perché rappresenta non solo un riconoscimento personale del lavoro svolto, ma soprattutto un apprezzamento del lavoro di squadra che il circolo ha messo in atto negli ultimi anni” scrive in una nota il PD di Serradifalco. “Un lavoro fatto di iniziative concrete su diverse tematiche che riguardano la nostra comunità, che spesso hanno trovato unanime consenso in consiglio comunale.”

Segno di un lavoro sinergico di tutto il gruppo dirigente del partito, che attraverso un percorso politico chiaro e definito ha ritrovato unità, concretezza politica e capacità di proposta.

“Il riconoscimento del lavoro svolto ci carica di responsabilità per quanto concerne il futuro. Ci rende consapevoli che il PD di Serradifalco deve diventare il perno della costruzione di un progetto politico serio e competente in grado di affrontare le diverse problematiche che oggi incombono nella nostra comunità.”

Il Pd di Serradifalco prosegue: “Ovviamente continueremo a lavorare, come abbiamo sempre fatto, per dare il nostro contributo all’attività dell’amministrazione comunale e del consiglio comunale. Per quanto ci riguarda continueremo a salvaguardare l’interesse dei cittadini che, come sempre, devono rappresentare il solo ed esclusivo obiettivo di chi amministra la cosa pubblica.”