Caltanissetta. Centri Estivi 2025, dallo sport ai laboratori ricreativi: sette proposte gratuite per minori dai 3 ai 17 anni

Il Comune di Caltanissetta ha approvato quattro progetti di ambito ludico-ricreativo e tre progetti di ambito sportivo. Pasqualino: “Attività stimolanti e inclusive. Abbiamo modificato i criteri per favorire una maggiore partecipazione di minori disabili”

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, tenuto conto del successo di partecipazione all’esperienza ricreativa estiva in favore di minori ed adolescenti raggiunto lo scorso anno, ha indetto un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei Centri Estivi 2025.

L’Ente, infatti, manifestato il proprio interesse a beneficiare del finanziamento sulle attività suddette e dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio, ha ottenuto l’importo di € 63.099,54, grazie ai quali ha recentemente approvato quattro progetti in ambito ambito educativo, ludico-ricreativo e laboratoriale e tre progetti in ambito sportivo.

L’assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino, ha spiegato l’iter della procedura e l’intento che ha spinto i relativi uffici a ridefinire i criteri di valutazione: “Su mia Direttiva, espressione della volontà della Giunta comunale, ho dato indicazioni ai Dirigenti della Direzione II – Lavori Pubblici e della Direzione VII – Politiche Sociali, di avviare la procedura ad evidenza pubblica, tramite avviso, contenente tutte le indicazioni per la selezione di Enti del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali), Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ovvero ad un Ente di promozione sportiva, per la formulazione di sette proposte progettuali, stabilendo anche i criteri di valutazione.

Quest’anno, infatti, abbiamo ridefinito alcuni parametri, al fine di favorire prioritariamente la più ampia partecipazione di minori disabili, rendendo le attività dei centri più inclusive possibili”.

Alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, prevista per le ore 12,00 del 09/07/2025, sono stati presentati 12 progetti.

La commissione, riunitasi il 10 luglio, ha esaminato tutte le candidature, ammettendone in prima battuta solo 9 di queste, per i motivi descritti all’interno del Verbale di Valutazione allegato alla Determina.

A seguito della relativa valutazione dei progetti ammessi, sono state redatte due distinte graduatorie che hanno individuato le 4 proposte di ambito ludico-ricreativo e laboratoriale che hanno ottenuto il punteggio più alto e le 3 restanti proposte di ambito sportivo.

Di seguito si riportano i 7 progetti complessivi che sono stati ammessi al finanziamento per i Centri Estivi 2025:

AMBITO LUDICO-RICREATIVO E LABORATORIALE

1. “L’ARTE DI STARE INSIEME” presentato dall’O.D.V. OASI CRISTO REDENTORE (Info: 3384909307);

2. “INSIDE OUT: ESPLORANDO LE EMOZIONI” presentato dall’ASSOCIAZIONE COPIOSA REDENZIONE (Info: 3384254955);

3. “VOLIAMO SULLE ALI DELL’INCLUSIONE” presentato dall’A.S.D. L’ISOLA DI PETER PAN (Info: 3498466182);

4. “I BAMBINI DELLA FORESTA”, presentato da NAPONOS TEATRO ETICO (Info: 3279988463).

AMBITO SPORTIVO

1. “GIOCANDO, IMPARANDO, SCOPRENDO”, presentato dall’A.S.D. POL. NISSENA (Info: 3382447223);

2. “VIVA CALTANISSETTA 5”, presentata dall’ A.S.D. EASY SPORT (Info: 3356157924);

3. “SUMMER NISSA RUGBY CAMP”, presentata dal CLUB NISSA RUGBY 2008 A.S.D. (Info: 3714991259).