Caltanissetta, applausi e forti emozioni al saggio della scuola “Laboratorio Arte Danza” di Nadia Mancuso

Tra sorrisi e sotto uno scroscio di applausi si è concluso lo scorso 28 giugno il saggio portato in scena dalla scuola “Laboratorio Arte Danza” di Caltanissetta, diretta dall’insegnante di danza classica e contemporanea Nadia Mancuso, con la collaborazione della maestra Ilaria Cutaia per il classico, di Federica Giallombardo, assistente alle coreografie di danza contemporanea e di Rosetta Caminiti per la segreteria.

Momenti intensi quelli vissuti sia per le ballerine che si sono esibite, sia per i presenti. Lo spettacolo si è articolato in due tempi: il primo dedicato alla danza classica con un focus sulla danza parigina, ricreando l’atmosfera della Bella Epoque e il secondo incentrato sulla danza contemporanea e hip hop.

Sul palco, cinquanta ballerine, con l’emozionante esibizione della maestra Ilaria Cutaia in una splendida coreografia classica. Il saggio, quest’anno, ha visto in scena coreografie dinamiche che hanno messo in luce la tecnica e la didattica che contraddistingue la scuola, la cui attività dal 2012 è molto aperta alle innovazioni e allo studio grazie anche al supporto ed alla collaborazione di insegnanti esterni quali Luciano Di Natale, con cui le ragazze hanno studiato durante lo stage organizzato dalla scuola.

È stata un’esperienza intensa dove passione, fatica e talento si sono incontrati in un ambiente stimolante e ricco di emozioni che ha permesso di mostrare al pubblico quanto amore e quanta passione ci sia dietro le quinte, quanto la scuola non sia solo insegnamento di nozioni, ma soprattutto amicizia, rispetto, attenzione per i più piccoli. I genitori delle allieve ringraziano le maestre e la signora Rosetta per la cura e l’attenzione che hanno avuto per tutto l’anno nei confronti delle bambine e delle ragazze, consentendo di svolgere la loro attività in un ambiente sereno e stimolante.