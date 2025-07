Caltanissetta accoglie il nuovo prefetto Licia Donatella Messina, Chiara Armenia destinata a Siracusa

Cambio al vertice della Prefettura di Caltanissetta Chiara Armenia lascia l’incarico dopo oltre quattro anni di servizio per assumere la guida della Prefettura di Siracusa Al suo posto arriva Licia Donatella Messina già prefetto di Pistoia con una lunga esperienza nel Ministero dell’Interno

La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 14 luglio all’interno di un giro di trasferimenti che ha coinvolto anche altre province italiane Giovanni Signer lascia Siracusa per andare a Macerata mentre Armenia si sposta nel capoluogo aretuseo e Messina si prepara a prendere servizio a Caltanissetta

Il mandato di Chiara Armenia a Caltanissetta era cominciato nel marzo del 2021 In questi anni ha guidato con fermezza e senso istituzionale la Prefettura affrontando temi delicati come sicurezza pubblica ordine e legalità immigrazione e coesione sociale Tra le iniziative più significative va ricordata la sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana con sette comuni del territorio un’intesa che ha rafforzato la rete di videosorveglianza e migliorato il coordinamento tra le forze dell’ordine e le amministrazioni locali

Licia Donatella Messina si presenta con un profilo di alto livello dirigente di carriera al Ministero dell’Interno ha svolto incarichi a Roma Napoli e Catanzaro e ha maturato una solida esperienza nella gestione di situazioni complesse La sua nomina a Caltanissetta rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento in un territorio che necessita di ascolto dialogo e capacità di intervento rapido

Tra le priorità che attendono la nuova prefetta ci sono la prosecuzione delle politiche per la sicurezza integrata la gestione delle dinamiche migratorie il rafforzamento del rapporto con gli enti locali e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione Il tutto in un contesto territoriale che pone continue sfide sotto il profilo sociale ed economico

Il passaggio di consegne avverrà nei prossimi giorni con l’insediamento ufficiale a Palazzo del Governo Chiara Armenia lascia un segno importante e un’eredità istituzionale di valore Licia Donatella Messina si appresta a raccogliere il testimone con energia e determinazione pronta ad affrontare con competenza le nuove sfide che attendono la provincia di Caltanissetta.