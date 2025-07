Caldo africano, terza ondata rovente: verso record in Sicilia

(Adnkronos) – La terza ondata di caldo africano è in arrivo da oggi domenica 20 luglio sull'Italia e interesserà soprattutto le regioni del Sud e le Isole Maggiori, come conferma all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo del sito IlMeteo.it. Temporali invece su Alpi e Prealpi, a tratti di forte intensità e con rischio grandine. Da oggi, spiega Gussoni, "entreremo nella fase di caldo intenso e avremo giornate roventi a partire da lunedì quando, in particolare in alcune regioni del Sud, come Puglia e Calabria, e su Sardegna e Sicilia, si registreranno temperature che supereranno i 42°". In Sicilia, in particolare, si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C, spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it. Questo caldo intenso, proveniente dal Nord Africa, potrà durare fino a mercoledì. "Nella seconda parte della settimana – conclude il meteorologo – arriverà una perturbazione dal Nord Europa che porterà qualche temporale al Nord e una graduale discesa delle temperature". Secondo il bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute, oggi il bollino arancione interesserà 6 città sulle 27 monitorate: Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma. In giallo si contano invece 11 capoluoghi: Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Rieti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)