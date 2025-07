Borsellino, Cracolici: “Abbiamo bisogno di verità”

”A 33 anni dalla strage di via D’Amelio abbiamo ancora bisogno di verità. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone e agli agenti di scorta che hanno reso il loro impegno contro la mafia patrimonio comune dei siciliani perbene. Le date del 23 maggio e del 19 luglio sono scolpite nella nostra memoria, perché ci hanno costretti a prendere atto di una realtà che c’era, ma che tanti di noi non volevano vedere. Oggi dobbiamo vincere la lotta contro gli indifferenti, che con il loro consenso silenzioso hanno permesso alla mafia di essere un potere. Per farlo, dobbiamo avere la capacità di leggere il presente e capire come agisce oggi cosa nostra”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, in occasione del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio in cui furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.