Boris Giuliano, Schifani: “Nel suo ricordo riaffermiamo i valori della legalità”

«Nel giorno dell’anniversario della scomparsa del vicequestore Giorgio Boris Giuliano, rinnovo il tributo a un servitore dello Stato che ha incarnato al meglio dedizione, competenza e integrità. Giuliano ha svolto il suo ruolo con profondo senso delle istituzioni, promuovendo legalità e giustizia e contribuendo con rigore alla difesa dell’interesse pubblico».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione del 46° anniversario dell’uccisione del capo della Squadra mobile di Palermo.

«Il suo nome – prosegue – resta sempre un riferimento per le nuove generazioni delle forze dell’ordine. Ricordarlo oggi significa riaffermare il valore della memoria come fondamento di un autentico impegno civico. A lui il nostro omaggio. Alla sua famiglia, in questo giorno di raccoglimento, esprimiamo vicinanza e gratitudine».

Questa mattina, alla cerimonia di commemorazione in via Francesco Paolo Di Blasi, a Palermo, era presente il gonfalone della Regione. In rappresentanza del governo, su delega del presidente Schifani, l’assessore Alessandro Aricò ha deposto una corona d’alloro.