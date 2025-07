Blue Economy, Musumeci: “Giornata del Mar Mediterraneo buona occasione per riflettere”

”Oggi celebriamo la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo. È una buona occasione per riflettere, discutere, confrontarsi sulle condizioni di salute di questo nostro mare, malato per colpa del clima e dell’uomo. E sulle straordinarie opportunità che offre alla crescita della Economia Blu italiana. Con il governo Meloni, l’Italia sta pian piano ritrovando la sua millenaria vocazione marittima. L’orgoglio di tornare ad essere protagonista in un Mediterraneo per troppo tempo tenuto ai margini di ogni agenda di governo. Presto ci doteremo anche di una legge sulla dimensione subacquea, già in discussione in Parlamento. E da ministro per le Politiche del Mare non posso che condividere con gli Italiani l’orgoglio della ritrovata marittimità. Andiamo avanti e vento in poppa!”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.