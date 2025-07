All’aeroporto di Catania, arrestato dalla Polizia 53enne statunitense

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino statunitense di 53 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato dalla Spagna dallo scorso aprile perché ritenuto responsabile di vari reati finanziari e, in particolare, di truffa, frode, riciclaggio, appartenenza e partecipazione a un’organizzazione criminale.

Per questi reati, è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione. Il suo nome è apparso nella lista dei passeggeri di un volo in arrivo da New York e, viste le pendenze a suo carico, i poliziotti della Polizia di frontiera in servizio all’aeroporto ‘Bellini’ di Catania lo hanno atteso nell’area degli arrivi. Non appena è sbarcato, è stato fermato e, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto in carcere, a Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Adnkronos)