Al Senato incardinato il ddl sull’incompatibilità tra le cariche di assessore e deputato regionale in Sicilia

Incardinato al Senato il ddl che interviene sull’incompatibilità tra le cariche di assessore e deputato regionale in Sicilia. Il provvedimento, a firma dei presidenti dei gruppi di FI e FdI, e del quale è relatrice la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, “rappresenta – dice la parlamentare – un passo fondamentale per garantire trasparenza, correttezza e buon funzionamento dell’amministrazione regionale, in linea con quanto già avviene in alcune regioni a statuto ordinario”. Il disegno di legge, che modifica lo statuto regionale della Sicilia, introduce l’incompatibilità tra i due ruoli, stabilisce tempi certi per la scelta e prevede la sospensione automatica dall’ufficio di deputato per la durata dell’incarico di assessore, salvo il rientro in carica nel Parlamento siciliano alla scadenza del mandato di governo. “Porto avanti questa battaglia di chiarezza e trasparenza con determinazione, auspicando una rapida approvazione per garantire istituzioni siciliane sempre piu’ limpide e coerenti”, afferma Ternullo.