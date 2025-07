Aggiornamenti sulla distribuzione idrica per i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo

Caltaqua informa l’utenza che, a seguito di un guasto verificatosi nelle vicinanze del Villaggio Santa Barbara alla condotta gestita da Siciliacque, non sarà possibile riprendere la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, come già comunicato dal fornitore sovrambito.

Purtroppo, tali guasti, sempre più frequenti e al di fuori della nostra diretta gestione – si legge nella nota -, provocano non solo disagi significativi all’utenza, con conseguenze particolarmente gravi in giornate caratterizzate da temperature elevate, ma comportano anche un notevole sforzo organizzativo da parte del gestore, chiamato ad attivare tutte le misure possibili per mitigare le criticità e garantire, per quanto possibile, il servizio.

Caltaqua si scusiamo per i disagi e ringrazia per la comprensione.