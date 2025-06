Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti

(Adnkronos) –

Cinque persone, tre adulti e due ragazzi, sono rimaste ferite nello scoppio di un appartamento che si è verificato questa notte in via Nizza a Torino. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha coinvolto anche appartamenti limitrofi. Uno dei ragazzi, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato importanti ustioni. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. A quanto si è appreso, l’esplosione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato un appartamento al sesto piano e ultimo piano di uno stabile del quartiere Lingotto e le fiamme si sono poi propagate a due abitazioni vicine. Il tetto dell’edificio è collassato. Lo scoppio ha danneggiato anche diverse auto parcheggiate in strada e colpite dai calcinacci causati dallo scoppio. Non ci sarebbero invece dispersi: sono ancora in corso gli ultimi accertamenti ma la sesta persona che si cercava non sarebbe stata presente in casa al momento dell’esplosione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)