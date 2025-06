Sicilia. Lorefice(M5S): “Contratto di Golfo per l’area vasta di Gela, basta disinteresse politico”

“Il Golfo di Gela è stato per troppo tempo dimenticato, sacrificato sull’altare dell’inquinamento industriale, della poca capacità di cooperare e fare buone sinergie. È necessario cambiare direzione. Per questo ho proposto ai Sindaci dei Comuni del Golfo e ai presidenti dei Liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa l’attivazione di un Contratto di Golfo: uno strumento partecipato per ridare dignità al territorio, tutelare l’ambiente, la salute e creare nuovo sviluppo sostenibile, grazie al quale sarà possibile accedere ai fondi del PNRR e ai programmi LIFE, FEAMPA PO FESR, ed anche a quelli privati dei tanti bravi imprenditori italiani. Il riscatto dei nostri territori è una scelta politica, economica e strategica”.

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.