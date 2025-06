Sicilia, Cracolici: “Galvagno riferisca all’ARS sulla sua vicenda”

“È venuto il momento per il presidente dell’Ars di riferire al Parlamento della vicenda che lo riguarda e che investe i suoi collaboratori. Fermo restando il suo diritto a difendersi nelle sedi giudiziarie è un uomo pubblico che rappresenta l’istituzione democratica più alta della Sicilia e come tale ha il dovere di informare la pubblica opinione attraverso il Parlamento”. Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici. Galvagno è indagato per corruzione.