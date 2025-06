SERRADIFALCO. Danila Trapani ha vinto il “Pulcinella Awards 2025” promosso dalla Rai. Si tratta della più importante manifestazione italiana della cinematografia di animazione internazionale. Un successo importante, quello della scrittrice e 3D artist serradifalchese nel settore della cinematografia di animazione. Il suo film (primo episodio pilota di una futura serie di animazione), dopo essere stato selezionato, aveva conquistato la finale al Pulcinella Awards 2025 del festival Cartoons on the Bay.

Il successivo annuncio della vittoria ha contribuito a dare spessore all’impresa di Danila Trapani. Il pilot TV dal titolo “The soldier of Crimson Mountain” (Il soldato di Crimson Mountain) è stato premiato all’Auditorium di Pescara. <Essere riuscita conquistare il primo premio assoluto al più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, è per me motivo di grande orgoglio>, ha ammesso Danila Trapani, che ha ottenuto i complimenti di gente come Bruno Bozzetto, che ha presentato la sua nuova serie animata del mitico signor Rossi, Rob Minkoff, Premio alla Carriera per il Re Leone, e Noah Falstein, creatore e produttore di games, che ha contribuito alla realizzazione di titoli come Indiana Jones.

La giuria del premio, nel valutarne l’opera, ha sottolineato: <La storia romantica, l’alta qualità e lo stile cinematografico dell’animazione hanno colpito la giuria, che ha apprezzato anche il fatto che il progetto è basato su una collezione di libri>. In effetti il film di Danila rappresenta una prima trasposizione cinematografica della serie dei suoi romanzi Rebel, già presenti alle ultime due edizioni del Salone Internazionale del Libro di Torino e che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle vendite.