Serradifalco. Approvato regolamento per riduzione Tari: chi adotterà un cane avrà diritto a sgravi in bolletta

SERRADIFALCO. E’ stato approvato all’unanimità in consiglio comunale il regolamento per la riduzione della Tari. Il vice sindaco Basilio Martino ha reso noto che in precedenza il provvedimento era stato discusso sia in commissione con votazione favorevole e con il parere dei revisori dei conti.

Il regolamento riguarda la riduzione della Tari per chi adotta dei cani randagi presenti nel canile convenzionato con il Comune. La riduzione arriva a 365€ annui per il primo cane e ad altri 290€ per il secondo cane. “Noi come amministrazione – ha concluso Martino – puntiamo al benessere del cittadino e delle casse comunali ma principalmente questo regolamento darà un’altra possibilità ad ogni singolo cane, il rispetto per gli animali, una delle nostre priorità”.