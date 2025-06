Serradifalco. A Piana degli Albanesi ancora un capolavoro di street art per Giulio Rosk Gebbia

SERRADIFALCO. Si intitola “Le Radici del Futuro” il nuovo murales realizzato dall’artista serradifalchese Giulio Rosk. L’opera è stata realizzata a Piana degli Albanesi e costituisce un omaggio alla cultura e alla storia degli albanesi in Sicilia.

Realizzata da “Made in Sicily” il murales ha visto la partecipazione straordinaria della nota attrice siciliana Ester Pantano che è stata raffigurata nell’opera di Giulio Rosk Gebbia. L’inaugurazione del murales è avvenuta alla presenza del sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e dello stesso autore. L’opera è stata benedetta dal Papas con rito Greco Bizantino.

L’opera, voluta e sostenuta con forza dall’Amministrazione Comunale di Piana degli Albanesi, da sempre attiva nel mantenere vivi i legami con le comunità arbëreshe nel mondo, porta con sé anche un volto simbolicamente rilevante: quello dell’attrice Ester Pantano, giovane promessa del cinema italiano, protagonista de “I Leoni di Sicilia” in Diabolik 2, e per Amazon “Love Club” e, recentemente, nel film dedicato a Francesca Morvillo, moglie del giudice Falcone.

Giulio Rosk Gebbia, già autore di interventi iconici come Hope (commissionata da Pasqualino Monti), La ragazza del futuro (per Cesare Cremonini), Santa Rosalia allo Sperone (per le Rosalie Ribelli) e del celebre murale di Falcone e Borsellino alla Cala di Palermo, propone un’opera che si affaccia sulla piazza principale con uno sguardo fiero e proiettato verso il domani. L’abito storico tradizionale delle donne Arbëreshe, i colori siciliani e la bandiera albanese si fondono in un unico racconto visivo, messaggio di speranza e continuità culturale.

L’artista di strada serradifalchese ha così firmato un’opera che rappresenta un ponte tra le radici e l’avvenire, dedicata idealmente alla diaspora siciliana e albanese nel mondo.