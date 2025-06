Roma, ‘Chi l’ha visto’ pubblica foto donna Villa Pamphili e dell’uomo fermato

(Adnkronos) –

La foto della donna trovata morta nel parco di Villa Pamphili, a Roma, insieme al cittadino americano fermato oggi in Grecia, è stata pubblicata su sito di

'Chi l'ha visto' e postata anche sui profili social del programma. ''L’uomo, che ha detto di essere il padre della bambina, è stato identificato'' proprio grazie alla segnalazione arrivata a Chi l’ha visto?, si legge, e oggi è stato fermato sull’isola di Skiathos. Lei non è stata ancora identificata con precisione e ''Chi l'ha visto'' lancia l'appello: ''Qualcuno la riconosce?''. Nella foto l'uomo e la donna appaiono seduti a terra su un gradino: lei tiene in braccio la bambina mentre lui appare con una vistosa ferita alla testa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)