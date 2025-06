Roaul Aiello eccellenza nissena, da Caltanissetta a Milano: il medico dello sport più premiato d’Italia

Un talento siciliano che ha conquistato la Lombardia (e non solo): Roaul Aiello, Medico dello Sport originario di Caltanissetta, per la quinta volta è al top di uno dei riconoscimenti più prestigiosi della sanità italiana: il MioDottore Awards 2025, nella categoria Medicina dello Sport. Il premio basato su numero e qualità delle recensioni ricevute dai pazienti nonché dal voto dei colleghi della stessa branca, è stato consegnato mercoledì 11 Giugno in occasione della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Roma in presenza di centinaia di medici specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Un primato che lo consacra tra i medici più apprezzati e recensiti del Paese, con circa 1.500 recensioni positive solo sulla piattaforma MioDottore, portale numero uno in Italia per prenotazioni online, a cui si aggiungono numerosi riscontri positivi anche su Google.

Aiello, che da sette anni vive in provincia di Milano, dopo aver collaborato per tre stagioni con l’Atalanta bergamasca calcio, tre anni fa ha fondato e dirige la Leonardo Medical, uno studio medico sito a Cernusco sul Naviglio (MI) specializzato nella gestione degli sportivi di tutte le età, diventando in pochi anni un punto di riferimento per atleti e diverse società sportive nella zona di Milano Martesana.

Il Dr Aiello e i suoi collaboratori si occupano a 360 gradi della salute degli atleti, seguendoli in tutte le fasi del percorso: dalla valutazione della funzionalità cardio-polmonare alla nutrizione, fino alla riabilitazione post-infortunio passando per la diagnostica ecografia.

“Ottenere questo riconoscimento per cinque volte questo premio non è solo un motivo d’orgoglio personale – ha dichiarato Aiello – ma anche una conferma della fiducia che ogni giorno ricevo dai miei pazienti. In un mondo che va sempre più veloce credo che la capacità di ascolto e l’empatia, oltre alla passione per il proprio lavoro, siano determinanti per prendersi cura dei propri pazienti, essere apprezzati è solo la naturale conseguenza.

Unico rammarico però è quello di non poter esercitare oggi in Sicilia: la struttura organizzativa del mondo sport nella nostra regione è molto diversa e incentiva in modo esiguo la pratica sportiva nella popolazione, in questo panorama la figura del medico sportivo risulta purtroppo poco utile.”

Il suo percorso, iniziato in Sicilia e cresciuto con determinazione nel Nord Italia, è oggi un esempio di eccellenza nissena e passione al servizio della salute. E con cinque premi all’attivo, Roaul Aiello si conferma una delle figure più premiate e riconosciute della Medicina sportiva italiana, una storia di successo che parte da Caltanissetta, ma parla a tutta l’Italia.