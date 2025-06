Resinovich, fonti ‘Chi l’ha visto?’: “Vertebra T2? Non è stata rotta dal preparatore anatomico”

(Adnkronos) – Novità sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita in parco di Trieste nel gennaio del 2022. Secondo fonti di 'Chi l'ha visto?' la rottura della vertebra T2 non sarebbe stata causata dal preparatore anatomico come da lui stesso ipotizzato. Sempre secondo le stesse fonti il gip di Trieste avrebbe rigettato la richiesta di perizia medico legale degli avvocati del marito Sebastiano Visintin, sostenendo che la "lesione era già emersa dalla Tac dell'8/1/2022", mentre il preparatore anatomico ha operato sul cadavere tre giorni dopo. Il giudice, invece, avrebbe accolto la richiesta della procura di perizia in incidente probatorio sui reperti già analizzati, sugli abiti e sui coltelli, sequestrati in casa dell'indagato e sul bracciale nero e celeste, consegnato dal fratello della vittima. L'indagato Sebastiano Visintin è accusato dalla Procura di Trieste di aver aggredito la moglie Liliana Resinovich è di averla uccisa, il 14 dicembre 2021, nel parco dell'ex Opp, vicino a via Weiss, dove è stata trovata il 5 gennaio 2022. L'udienza è stata fissata per l'8 luglio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)