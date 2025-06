Pogba riparte dal Monaco, contratto fino al 2027

(Adnkronos) – Paul Pogba torna a giocare. Il 32enne centrocampista francese è un nuovo calciatore del Monaco, che annuncia l'ingaggio con un video sui social: 'la rinascita' è il fil rouge del messaggio del club del Principato. Pogba ha firmato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista si rimette in pista dopo la squalifica per doping che ha posto fine alla sua seconda avventura alla Juventus. Tornato a Torino nell'estate 2022, Pogba non ha lasciato segno con la maglia bianconera. Un infortunio al ginocchio, con un'operazione gestita in maniera complicata, ha cancellato la sua prima stagione. Poi, la positività al testosterone per l'assunzione di un integratore al di fuori del controllo del club. La prima squalifica di 4 anni è stata ridotta a 18 mesi dopo il ricorso al Tas. Ora, Pogba riparte da Montecarlo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)