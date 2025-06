Minneapolis, si finge poliziotto e spara: uccisi deputata dem e marito, ferito senatore

(Adnkronos) – Due politici del Minnesota bersagli in due sparatorie distinte ma apparentemente collegate, avvenute nelle loro abitazioni nei sobborghi a nord di Minneapolis. Feriti a morte la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito. L’autore dell’attacco, ancora in fuga e ritenuto armato dalle autorità, ha sparato anche al senatore John Hofmann e sua moglie, che sono tuttavia fuori pericolo. Le autorità ritengono che l’aggressore si sia finto un agente delle forze dell’ordine per avvicinarsi ai due politici, colpiti rispettivamente a Champlin e Brooklyn Park, località distanti circa 13 chilometri. L’Fbi è coinvolta nelle operazioni di ricerca del sospetto. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, si è recato sul posto e ha annunciato l’attivazione del Centro statale per le emergenze. “Siamo qui oggi perché in Minnesota si è consumata una tragedia indicibile. La mia cara amica e collega Speaker Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi questa mattina in quello che sembra essere un assassinio a sfondo politico”, ha dichiarato Walz in conferenza stampa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)