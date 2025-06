Matrimonio Bezos, Crepet: “È il peggiore esempio che possiamo dare ai giovani”

(Adnkronos) – I giorni di festeggiamenti per le nozze a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono finiti, ma del matrimonio extra lusso tra il boss di Amazon e la giornalista si continua a parlare. Anche lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha detto la sua, intervistato dal 'Corriere della Sera': "Questo matrimonio è il peggiore esempio che possiamo dare ai giovani, peggio di così non c’è niente". "Un evento simile – ha spiegato – comunica ai giovani che tutto è visibilità, tutto è soldi, tutto è finto. La cultura non c’è, non è nominata". "Solo uno su un miliardo si arricchisce e così prendiamo in giro i giovani. Domani uno si sposa a Chioggia e fa tre giorni di festa, come Bezos. Ma prima ha pensato qualcosa? Ha letto un libro? Questi eventi non comunicano niente di affascinante", è l'opinione dello psichiatra. "Questo è un mondo – ha aggiunto – in cui i padri insegnano ai figli che tutto dipende da quanto guadagnano. È un occidente moribondo e una Venezia da cui Luchino Visconti sarebbe scappato, è Morte a Venezia". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)