Lazio, colloquio Lotito-Sarri: allenatore e club avanti insieme

(Adnkronos) – Maurizio Sarri e la Lazio avanti insieme. "Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l'allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontati si è discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all'indice di liquidità", spiega la Lazio in una nota facendo riferimento alla situazione che potrebbe condizionare il calciomercato. "Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l'impegno preso verso il Club e la tifoseria", ha spiegato la Lazio. "Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza", ha concluso il club biancoceleste.