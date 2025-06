I palermitani Rosa Maria Sciortino e Andrea Giostra premiati per il loro impegno civico e sociale dalla ONG svizzera “International Universum Academy”

La ONG svizzera “International Universum Academy – International University of Peace Switzerland” ha assegnato 6 Premi a personalità di rilievo internazionale, tra questi 2 sono palermitani: a Rosa Maria Sciortino, originaria di Prizzi ma che vive a lavora a Bagheria,il “Premio Universum alla Carriera – Sezione Impegno Civile” e ad Andrea Giostra, originario di Montelepre ma che vie e lavora a Palermo, il “Premio Universum alla Carriera – Sezione Impegno Sociale”, per il loro decennale impegno civico e sociale in plurime attività di sensibilizzazione e corretta informazione, e tra queste quelle sul grave fenomeno della Violenza sulle Donne e della Violenza di Genere che negli ultimi anniprendono anche spunto dal Saggio di grande successo “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, del quale Andrea Giostra è curatore e autore, e Rosa Maria Sciortino è autore insieme ad altri 19 tra professionisti e 12 donne che raccontano le loro testimonianze di vittime di abusi e violenze; e per i tanti incontri, conferenze, seminari, convegni in diverse scuole e comuni sul tema delle Prevenzione dai femminicidi e dalla violenza sulle donne.

Tra le 6 personalità di rilievo internazionale è stata premiata anche Erica Elisabetta Muraca, coautrice del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”, autrice, regista trasformazionale e coach della visione di grande impegno sociale e culturale in Italia e nel mondo.

Gli altri 3 premiati sono stati: Arch. Claudio Babuscio, Prof. Margherita Ferraris, e il poeta siciliano di ModicaAcc. Giuseppe Modica.

Nel corso della cerimonia è stato conferito anche il Premio Giovani Eccellenze 2024 alla Dott.ssa Daniela Brieva, Ambasciatrice at Large a Barranquilla – Colombia.

La premiazione ha avuto luogo sabato 31 maggio 2025 a partire dalle ore 16:00 presso la Sala del Capitano del Popolo del cinquecentesco “Hotel Posta” di Reggio Emilia, in presenza di diverse autorità locali e internazionali, tra i quali la Direttrice del Dipartimento Pace e Diritti Umani della Fondazione Universum International Academy, Dott.ssa Nela Munich Ionescu, il Segretario Generale Dott.ssa Valentina Michela Napoli, e il suo Presidente, Dott. Valerio Giovanni Ruberto.