Flamengo-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La domenica del Mondiale per Club si chiude con Flamengo-Bayern Monaco. Oggi, 29 giugno, le due squadre si affrontano agli ottavi di finale nello scenografico Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Il Flamengo ha vinto il gruppo D davanti al Chelsea, mentre i tedeschi hanno chiuso al secondo posto il Gruppo C (dietro al Benfica). La vincente affronterà una tra Psg e Inter Miami ai quarti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Flamengo-Bayern Monaco, in campo stasera alle 22 ora italiana:

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro. All. Filipe Luis.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany. La partita tra Flamengo e Bayern Monaco agli ottavi di finale del Mondiale per Club sarà visibile in diretta e in streaming (gratuitamente), su Dazn. La partita sarà visibile anche su Mediaset, Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)