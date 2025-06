Delia, approvati due nuovi progetti per oltre 1,7 milioni di euro: investimenti su mobilità sostenibile e cultura. Il sindaco Bancheri: “Ennesima conferma della nostra capacità progettuale”

Delia continua a essere un esempio virtuoso di buona amministrazione e capacità di attrarre risorse. La Giunta comunale guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri ha approvato oggi in linea amministrativa due nuovi importanti progetti che saranno inseriti nella programmazione della FUA (Forme Urbane Aggregative), per un valore complessivo che supera 1,7 milioni di euro.

Il primo intervento riguarda la realizzazione di una pista ciclabile e la contestuale riqualificazione di via Campo, una delle principali vie di esodo che collega il centro abitato al luogo sicuro individuato nello stadio “Dario Carvello”. Il progetto, del valore di 881.393,71 euro, punta a migliorare la sicurezza della viabilità urbana e a promuovere forme di mobilità sostenibile, offrendo alla cittadinanza un’infrastruttura moderna, funzionale e rispettosa dell’ambiente.

Il secondo progetto prevede il completamento funzionale e impiantistico del Centro culturale comunale, per un importo pari a 874.451,86 euro. Un investimento strategico che consentirà di rendere pienamente fruibile uno spazio destinato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e associativa del paese. Il centro sarà attrezzato per accogliere eventi, incontri, iniziative giovanili e attività educative, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale.

Grande la soddisfazione del sindaco Bancheri, che ha voluto sottolineare come questi risultati non siano frutto del caso, ma di una strategia precisa e di un lavoro costante:

“Onestamente non riusciamo più a contabilizzare le decine e decine di milioni di euro intercettati durante questi anni della mia amministrazione. Ogni finanziamento ottenuto rappresenta un’opportunità concreta di crescita e di miglioramento per la nostra comunità. È il frutto di un impegno serio, quotidiano, fatto di programmazione, progettualità e dialogo continuo con gli enti sovracomunali”.

Il primo cittadino ha anche lasciato intendere che altri progetti sono in fase avanzata di definizione:

“Ma non finisce assolutamente qui…”, ha aggiunto Bancheri, aprendo uno spiraglio su nuove opportunità che potrebbero ulteriormente rafforzare il percorso di sviluppo intrapreso dal Comune di Delia.

In un momento in cui molti piccoli comuni faticano a intercettare fondi e a mettere in campo politiche di investimento, Delia continua a distinguersi per la capacità di trasformare ogni risorsa disponibile in opere utili e servizi per i cittadini. Un modello amministrativo che guarda lontano e che continua a restituire risultati concreti alla collettività.