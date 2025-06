Dal 1° luglio nuovo servizio di trasporto: nuove corse autobus da Mussomeli alla Stazione FS di Acquaviva Platani

MUSSOMELI – Nuove corse autobus da Mussomeli alla Stazione FS di Acquaviva Platani. A partire dal 1° luglio sarà attivo un nuovo e potenziato servizio di trasporto passeggeri su gomma tra Mussomeli e la stazione ferroviaria di Acquaviva Platani, con l’obiettivo di migliorare la mobilità interna e sostenere concretamente lo sviluppo turistico del territorio. Il servizio prevede un totale di 16 corse giornaliere (dal Lunedì al Sabato), 8 in direzione Acquaviva Platani e 8 in direzione Mussomeli, distribuite lungo l’intero arco della giornata. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze di cittadini, pendolari e, in particolare, dei tanti turisti che scelgono il nostro territorio per le sue bellezze storiche, culturali e paesaggistiche. “Aveva discusso qualche mese fa con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, On. Alessandro Aricò, di questa necessità del nostro territorio e lo ringrazio di cuore, per aver ascoltato e dato seguito alle istanze di una comunità che sta puntando con convinzione sul turismo come leva di sviluppo economico e sociale”,– ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Catania.