Crolla balcone di un palazzo nel Nisseno, nessun ferito

Paura la notte scorsa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove intorno a mezzanotte un balcone di un palazzo in via Boris Giuliano è improvvisamente crollato. I residenti hanno sentito un forte rumore provenire dall’esterno e nell’affacciarsi hanno visto che il pavimento del balcone, posto al terzo piano, si era letteralmente staccato da una parte. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i luoghi, i tecnici del Comune e i carabinieri. (ANSA).