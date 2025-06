Convegno a Marianopoli sala sikania: “Tra cielo, terra e mare. Miti, divinità, santi in Sicilia”

Dal 12 al 14 giugno a Catania, nella Sala Esedra del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci (via Teatro Greco n. 17) e, a Marianopoli, nella Sala Sikania del Palazzo della Cultura (viale della Regione Siciliana, adiacente al Museo Archeologico ed Etnoantropologico), si terrà il consesso “Tra cielo, terra e mare. Miti, divinità, santi in Sicilia. Fonti, documentazione materiale, architettonica ed iconografica” promosso da G.A. Amenanos, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, dal Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, dal Sindaco del Comune di Marianopoli, da CENACUM – Centro attività culturali del Mediterraneo, da DISFOR – Università degli Studi di Catania, BC Sicilia – sede di Mussomeli e Sicilia e Natura, con il patrocinio della Società Italiana di Storia delle Religioni e del Corso di studi magistrale in Religioni e Culture dell’Università degli Studi di Palermo. La Sicilia è stata soggetto di narrazioni e rappresentazioni mitiche già dalla Protostoria. Divinità, semidei ed eroi, protagonisti di numerose pagine di storici e storiografi, titolari di templi e aree sacre e tributari di specifici culti, hanno sempre segnato e indirizzato le scelte e i destini degli uomini dell’antichità; questi ultimi hanno dedicato alle entità divine spazi, templi, manufatti nei quali si sono tradotte le espressioni di fede e di devozione di ogni soggetto. Tali processi sono perdurati dopo l’affermazione del Cristianesimo, e hanno visto martiri, beati e santi, nuovi cardini della fede degli uomini, raccogliere il precedente patrimonio mitico, performativo e simbolico.

Se nuovi edifici, repertori e apparati iconografici, prassi rituali e temi narrativi, sostituiscono quelli che avevano improntato la religiosità dei pagani, di questa, entro il nuovo orizzonte, restano evidenti le memorie su tutti i piani, segnatamente su quello delle pratiche rituali.

L’iniziativa si propone di approfondire i miti e i culti diffusi in Sicilia ed importati dai coloni greci, alcuni dei quali, peraltro, si sovrapposero a quelli preesistenti; basti pensare al mito di Demetra e Kore che inglobò il culto della dea della fertilità, praticato da tempo immemorabile dalle comunità locali e del quale si colgono i segni anche nei riti festivi celebrati ancora in molti comuni dell’Isola. Sarà ripreso il tema del mito e dei suoi protagonisti, aggiornandolo anche dei dati delle nuove ricerche.

Comitato scientifico: Antonino Barbera, Ignazio E. Buttitta, Loredana Cardullo, Fabrizio D’Avenia, Bianca Ferrara, Giovanna Greco, Cristina Longo, Rosalba Panvini, Luigi Sanfilippo, Roberto Tufano. Cura scientifica di Ignazio E. Buttitta e Rosalba Panvini. A conclusione dei lavori sarà presentato il volume “Frontiera e confine. Culture a contatto nella Sicilia antica” Atti del Convegno internazionale Catania e Marianopoli, 19-21 gennaio 2023, a cura di Ignazio E. Buttitta, Bianca Ferrara, Rosalba Panvini (ed. Fondazione Buttitta, 2025). Interverranno i curatori.

PROGRAMMA: Marianopoli – 14 giugno

Interventi:

Ore 9.30

Rosalba Panvini, Università degli Studi di Catania, Le tre aree fittili dall’emporio arcaico di Gela: una riflessione iconologica

Ore 9.50

Carmelo Montagna, Ricercatore indipendente, Ierofanie solari negli ipogei tholoidi forati siciliani

Ore 10.10

Simona Modeo, Vice Presidente Regionale SiciliAntica, Dioniso e l’aldilà. Vino, maschere e hieros gamos nel mondo greco di Sicilia: divini simboli di felicità eterna

Ore 10.30

Antonio Mursia, Sapienza Università di Roma, Da Eracle a Filippo: un caso di risemantizzazione di un luogo di culto nella Sicilia centrale?

Ore 10.50

Giuseppe Mariotta, Università degli Studi di Catania, Anna Maria Seminara, Ricercatrice indipendente, Mito e politica in età dinomenide

Ore 11.10 Coffee break

Ore 11.40

Angelo Vintaloro, Ricercatore indipendente, Il culto femminile nel Corleonese

Ore 12.00

Marina Congiu, Ricercatrice indipendente, Dietro la maschera, il volto: protomi e busti fittili della Sicilia centro-meridionale

Ore 12.20

Gianluca Calà, Ricercatore indipendente, Divinità ed eroi psicopompi dalle necropoli di Gela. Alcune riflessioni sulle recenti scoperte

Ore 12.50

Cristian Aiello,Pontificia Università Gregoriana, Paradiso e Inferno. Sacralità coincidenti nel messinese tirrenico

Ore 13.10

Lavinia Sole, Università degli Studi di Palermo, Evidenza e funzione delle monete nei contesti sacri della Sicilia occidentale in età repubblicana

Ore 13.30 Buffet

Ore 14.30

Francesca Mercadante, Ricercatrice indipendente, Il Simbolo millenario della Storia dell’Uomo. Il Nodo di Salomone e i suoi aspetti in Sicilia

Ore 14.50

Luigi Sanfilippo, Università degli Studi di Catania, La Sicilia cristiana tra Oriente ed Occidente. Maria e i santi taumaturghi: aspetti culturali e colturali

Ore 15.10

Giuseppe Valenza, Ricercatore indipendente, Indagini storiche e geografiche sulla diffusione del culto religioso in Sicilia

Ore 15.30

Paolo Daniele Scirpo, Società Siracusana di Storia Patria / Istituto di Studi Acrensi, Il culto di Apollo ad Akrai fra Artemide e le Ninfe on line

Conclusione dei lavori