Carmela Ricotta è la nuova direttrice della Nefrologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela

GELA – La dottoressa Carmela Ricotta ha assunto ufficialmente l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. La nomina, formalizzata con l’atto deliberativo n. 804 del 21 maggio scorso, segna la conclusione della procedura selettiva indetta dall’ASP di Caltanissetta.

Professionista di lunga esperienza, la dottoressa Ricotta ha già ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale, guidando in passato il reparto di Nefrologia dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta e il Cal Dialisi di Mussomeli. Parallelamente al suo impegno professionale, è da tempo attiva anche nel mondo dell’associazionismo: già presidente della Fidapa di Serradifalco, attualmente è alla guida della sezione nissena dell’Associazione Italiana Donne Medico.

La sua nomina si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dell’offerta sanitaria nell’area gelese. L’Unità Operativa Complessa di Nefrologia del “Vittorio Emanuele” rappresenta infatti un presidio sanitario di riferimento per la diagnosi, il trattamento e la gestione delle patologie renali croniche, disturbi in costante aumento e che richiedono un’assistenza specialistica e continuativa.

La Direzione Strategica dell’ASP ha espresso i migliori auguri alla nuova direttrice, auspicando per la Nefrologia dell’ospedale gelese una fase di crescita e consolidamento.