Caltanissetta. La studentessa Laura Maria Ricotta del Liceo “R. Settimo” si classifica al primo posto del concorso nazionale “La pagina che non c’era”

Si è classificata al primo posto della XV edizione del concorso nazionale di lettura creativa “La pagina che non c’era” (La pagina che non c’era) Laura Maria Ricotta, studentessa della classe III C del Liceo classico “R. Settimo” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Loredana Schillaci.

Il concorso prevede che gli studenti, dopo aver letto i testi di autori contemporanei indicati dal bando, durante una prova che si è svolta nelle scuole in simultanea, scelgano il “libro preferito” e svolgano una consegna di scrittura mimetica guidata, dando vita alla loro pagina che non c’era. Laura ha scelto, fra i testi proposti dal concorso, il romanzo “Viva il lupo” di Angelo Carotenuto (casa editrice Sellerio) e lo stesso scrittore ha indicato come vincitore, fra quelli dei cinque finalisti, il testo della giovane studentessa di Serradifalco, premiandola per la straordinaria sensibilità con cui ha saputo ricreare atmosfere e stile del romanzo nella sua pagina che non c’era.



La proclamazione del vincitore si è tenuta il 27 maggio 2025, presso la Saletta Nera del Teatro Bellini di Napoli. Per questo importante riconoscimento è stata grande l’emozione di Laura, che ha seguito a distanza la premiazione, visto che negli stessi giorni era impegnata nelle attività del Master di scrittura creativa organizzato, ad Agrigento, dalla Strada degli scrittori a cui ha partecipato anche un nutrito gruppo di studenti della IVC Classico.