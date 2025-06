Caltanissetta. La Cooperativa Consenso presenta “L’Arte dei Primi” al RadicaFest: tradizione, inclusione e sinergie per un futuro più giusto

Grande emozione e partecipazione al RadicaFest, dove la Cooperativa Consenso ha presentato per la prima volta sul territorio il progetto “L’Arte dei Primi”: un’iniziativa che unisce la tradizione dei grani antichi a un forte impegno etico e sociale, rendendo protagonisti i ragazzi della cooperativa in un percorso che punta all’inclusione e alla valorizzazione della persona attraverso il lavoro.

Un momento reso ancora più significativo dalla preziosa collaborazione con i ragazzi della realtà “I Girasoli”, che hanno contribuito con la loro disponibilità, la loro cultura e la loro presenza attiva, arricchendo con sensibilità e partecipazione l’intero evento.

“L’Arte dei Primi” nasce per raccontare che ogni gesto, anche il più semplice come impastare la farina, può diventare un atto di bellezza, di crescita e di riscatto. È una sfida che coniuga l’identità siciliana, attraverso la pasta fresca realizzata con grani antichi, e l’importanza di dare voce e spazio a chi spesso resta ai margini.

“È stata una grande emozione – racconta Gaetano Terlizzi, ideatore del progetto – perché oggi prende avvio un nuovo percorso che ci vede impegnati con forza e passione. Questo progetto non è solo un’attività produttiva: è un atto d’amore per la nostra terra e per chi la abita con fragilità e talento”.

La serata ha visto la partecipazione di numerose associazioni e realtà del territorio, testimoniando come il fare rete possa generare esperienze autentiche, inclusive e ricche di senso. Il RadicaFest si è così confermato come uno spazio vivo in cui cultura, sociale e futuro si intrecciano.

