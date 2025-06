Caltanissetta. Il 21 giugno a Villa Barile focus scientifico “Lesioni Pelviche: gestione ospedaliera dall’emergenza al trattamento definitivo”

CALTANISSETTA. E’ in programma il prossimo 21 giugno a Villa Barile un evento di rilevanza territoriale: si tratta del 17° Focus Asoto (Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri) dal titolo “Lesioni Pelviche: gestione ospedaliera dall’emergenza al trattamento definitivo” , rivolto a professionisti del settore sanitario. Responsabile Scientifico è il Dott. Massimo Siracusa, Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S. Elia di Caltanissetta

Il tema delle lesioni pelviche rappresenta una delle sfide più complesse per il traumatologo ospedaliero, richiedendo un approccio multidisciplinare che va dalla gestione dell’urgenza alla pianificazione del trattamento definitivo. Il 17° Focus ASOTO, dal titolo “Lesioni Pelviche: Gestione Ospedaliera dall’Emergenza al Trattamento Definitivo”, si propone di aggiornare e confrontare le competenze specialistiche nella presa in carico di tali lesioni, sia nel paziente giovane politraumatizzato che nell’anziano osteoporotico.

Il programma scientifico è articolato in tre sessioni: la prima affronta l’anello pelvico, analizzando classificazioni, strategie di damage control e indicazioni per i trattamenti chirurgici definitivi. La seconda sessione è dedicata all’acetabolo, con particolare attenzione agli accessi chirurgici, ai criteri di scelta e al ruolo della radiologia interventistica. La terza sessione si concentra sulle lesioni del bacino in pazienti anziani, evidenziando le specificità diagnostiche e terapeutiche in presenza di osteoporosi.

Attraverso relazioni teoriche, casi clinici e discussioni guidate, il Focus intende favorire lo scambio di esperienze tra specialisti ortopedici, radiologi e chirurghi, promuovendo un approccio aggiornato e condiviso alla gestione integrata delle fratture pelviche.