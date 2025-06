Butera. Entro il 30 giugno vanno presentate le istanze per la Democrazia Partecipata

BUTERA. Sono due le aree tematiche sulle quali si baseranno i progetti di Democrazia partecipata 2025: decoro urbano e cura dei beni comuni. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che ha approvato l’avviso per la presentazione dei progetti di Democrazia partecipata da realizzare grazie a fondi che la Regione eroga per consentire ai Comuni di realizzare percorsi progettuali su proposta di privati o associazioni.

Ogni progetto verrà sottoposto alla valutazione di una Commissione per l’ammissibilità o meno ad essere poi sottoposto alla votazione della comunità. Il voto sarà a scrutinio segreto e dovrà indicare un’unica preferenza. Possono partecipare al voto i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età. Una commissione, composta dai dipendenti comunali, procederà al conteggio dei voti a scrutino segreto dei progetti.

In presenza di fondi residui, è possibile assegnare la somma rimasta al progetto risultato terzo alla votazione, previa rimodulazione dello stesso. Il budget massimo stabilito per la Democrazia partecipata 2025 a Butera è di 14.370 euro che può essere utilizzato per il finanziamento di uno o più proposte progettuali ammesse e votate. Le proposte progettuali devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2025 all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunedibutera.org; o mediante raccomandata con A.R. a Comune di Butera Via A. Moro, 5, 93011 Butera, oppure brevi manu presso l’ufficio Protocollo del Comune.