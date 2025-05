Villalba. al via i lavori di realizzazione impianto videosorveglianza

VILLALBA – Sono stati avviati i lavori per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza all’interno del territorio del Comune di Villalba. Le telecamere dedicate al telecontrollo saranno collocate in alcune aree strategiche del territorio comunale. Nello specifico sono state individuate 17 aree da monitorare tra cui i varchi di accesso al paese, alcuni incroci critici, l’ingresso delle scuole, il cimitero, il campo sportivo, la piattaforma ecologica, la stazione dei carabinieri, il municipio. Il progetto consentirà di fornire agli operatori delle Forze dell’Ordine la supervisione sullo stato del territorio e dunque garantire un controllo effettivo attraverso le riprese live in alta definizione che permetteranno di disporre di immagini utili per gli scopi della sicurezza pubblica.