Tajani: “Impegno del governo per favorire cooperazione con Emirati”

(Adnkronos) – "L’impegno del Governo e mio personale è massimo per favorire una sempre più forte cooperazione economica tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Insieme possiamo costruire un futuro prospero di crescita per le nostre imprese e i nostri sistemi economici". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, nel corso dell'evento Investopia Europe 2025 in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano. "L’Italia si propone come porta di ingresso ideale per le imprese emiratine che desiderano cogliere le opportunità di un Mercato Unico di 450 milioni di consumatori", sottolinea. "Potranno in questo fare perno sul tessuto industriale della seconda manifattura d’Europa e sulle tante eccellenze dei nostri territori", afferma. "Per questo ho voluto inserire gli Emirati Arabi Uniti tra i Paesi prioritari nel Piano Nazionale per l’Export e l’internazionalizzazione dei nostri territori, per rafforzare la cooperazione con i mercati di sbocco a più alto potenziale", prosegue. "Le nostre Agenzie dell’internazionalizzazione – dall’ufficio di Ice a Dubai a Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest – sono a disposizione per fornire un supporto pieno e costante alle imprese e agli investitori emiratini", conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)