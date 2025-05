Ripristinate le forniture idriche a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco: ecco il calendario

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver avviato il ripristino delle forniture ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco che verrà completato entro la giornata odierna.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione secondo il calendario qui di seguito in dettaglio:

Comune di Caltanissetta

Oggi, sabato 31 maggio 2025, via Padre Scuderi, zone comprese tra la Via Redentore, corso Vittorio Emanuele e Strada della foglia, Firrio e Santo Spirito, San Giovanni Bosco, Angeli, Cinnirella.

Domani, domenica 1° giugno 2025, Via l. Monaco, Poggio Sant’Elia e via F. Paladini, Centro storico Sant’Anna, centro Balate, Santa Barbara, Trabonella e Sanatorio.

Successivamente si seguirà la normale programmazione.

Comune di San Cataldo:

Domani, domenica 1° giugno 2025, zone 4, 5, 6, 7

Lunedì 2 giugno 2025, zone 2 e 3

Martedì 3 giugno 2025 zona 1

Successivamente si seguirà la normale programmazione.

Comune di Serradifalco:

Domani, domenica 1° giugno 2025, intero territorio comunale.