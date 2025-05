Parte la Campagna di Vaccinazione Anti-HPV negli Ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta della Provincia di Caltanissetta

È stato ufficialmente sottoscritto l’Accordo Aziendale tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta e la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), che dà il via alla somministrazione del vaccino contro il papilloma virus (HPV) anche negli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta (PLS). Questo passo rappresenta un traguardo significativo nella lotta contro le infezioni da HPV, rientrando nell’ambito dell’Accordo Regionale per la partecipazione dei pediatri alla campagna vaccinale contro influenza, VRS e HPV, adottato con Decreto Assessoriale n. 1117/2024 del 16 ottobre 2024.

Obiettivi della Campagna Vaccinale

L’iniziativa ha come obiettivo prioritario il potenziamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre patologie correlate all’HPV. Il papilloma virus è infatti estremamente diffuso: si stima che quasi ogni individuo lo contragga almeno una volta nella vita. Alcuni sierotipi dell’HPV causano lesioni benigne come verruche e condilomi, mentre altri sono responsabili di forme tumorali del tratto genitale sia maschile che femminile.

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata e offerta gratuitamente in Italia a ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età. Il ciclo vaccinale prevede due dosi a distanza di sei mesi, mentre per chi inizia oltre i 15 anni sono previste tre dosi. I vaccini disponibili offrono una protezione contro i nove sierotipi più pericolosi, in grado di prevenire oltre il 90% delle neoplasie associate all’HPV.

L’Importanza del Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta

La possibilità di effettuare la somministrazione del vaccino direttamente presso gli ambulatori dei PLS rappresenta un’opportunità concreta per colmare il divario nelle coperture vaccinali, grazie alla presenza capillare dei pediatri sul territorio e al rapporto di fiducia con le famiglie.

I pediatri avranno un ruolo cruciale non solo per informare e sensibilizzare, ma anche per garantire l’accesso diretto alla vaccinazione, favorendo così un incremento significativo delle coperture e contribuendo alla riduzione del rischio di malattia, alla diminuzione della trasmissione del virus e al contenimento dei costi sociali e sanitari legati alle patologie HPV-correlate.

La Firma dell’Accordo

Alla firma dell’Accordo erano presenti il Direttore Generale Salvatore Ficarra, il Dr. Gervaso, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Dr. Cammarata, Dirigente Medico SPEMP, il Dr. Salamone, Segretario Provinciale FIMP, e la Dr.ssa D’Antoni PLS – Tesoriere FIMP. Il confronto tra le parti e la collaborazione instaurata hanno permesso di raggiungere questo importante risultato per la salute pubblica.

La campagna è pronta a partire con l’auspicio che sempre più adolescenti possano essere protetti da una delle infezioni più comuni e potenzialmente pericolose.