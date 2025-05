Niscemi. Il 2 giugno manifestazione del Movimento No Muos

NISCEMI. Manifestazione del Movimento No Muos, il prossimo 2 giugno a Niscemi, dove e’ installato il sistema di difesa satellitare Usa.

“Ogni giorno – dicono gli attivisti che hanno promosso l’iniziativa che partirà alle 16 da Largo Mascione – cresce la nostra consapevolezza di vivere in una situazione di guerra con delle principali aree geografiche coinvolte: Le aggressioni violente, continue e devastanti contro la popolazione Palestinese, cosi come i lanci di missili nella guerra russo-ucraino, sono pane quotidiano.

Il Mondo sta precipitando sempre piu’ nelle guerre e la base militare di Niscemi, con le parabole del Muos – una infrastruttura bellica della marina militare americana che permette le comunicazioni globali della difesa americana – insieme a Sigonella, sono molto utilizzate sia sul fronte palestinese sia su quello ucraino. Non vogliamo essere complici delle guerre in corso, del genocidio in atto in Palestina”. (AGI)