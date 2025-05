Mussomeli, Festa San Pasquale con processione, sagre e folk. Tutti felici e contenti.

MUSSOMELI – Festa di San Pasquale con messa e processione, fra sagre e mostre, ha impegnato non solo i congregati del sodalizio, ma anche la Proloco. Infatti, oltre due mila presenze, a sentire parlare la presidente della ProLoco Zina Falzone che, con i suoi volontari, hanno accolto i tanti turisti, provenienti anche da lontano, in occasione, appunto della 7^Sagra della Ricotta e del Cannolo. Assai visitata la mostra fotografica e la ricostruzione dell’antica fattoria, approntata all’interno del chiostro Monti, che ha tenuto attivamente impegnato il presidente dell’Associazione San Pasquale Alessandro Noto con gli altri volontari. Una due giorni di festa, animata anche da gruppi folcloristi e, nelle ore serali anche da cabarettisti e allietati dalle varie degustazioni. Partecipata la celebrazione serale in chiesa, a cui erano presenti il Sindaco Giuseppe Catania e l’amministrazione comunale con il vice sindaco Seby Lo Conte e il Vice Presidente del consiglio comunale Iosella Schifano. Da sottolineare, poi, che è stato ritardato l’inizio della processione, a causa di una improvvisa minaccia di pioggia che aveva messo in forse il suo svolgimento con disappunto e delusione fra i tanti congregati che avevano a cuore la riuscita della festa in onore del loro Patrono San Pasquale. La processione si è svolta con il fercolo del simulacro del Santo portato rigorosamente a spalle dai pastori e la presenza degli zampognari.