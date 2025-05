Mussomeli, costituito comitato referendario per le votazioni dell’8 e 9 giugno

MUSSOMELI – Ha avutoi louogo, l0’altro ieri,, presso la Camera del Lavoro di Mussomeli di Via Palermo, alla presenza di Giuseppe Randazzo (segretario provinciale FLAI CGIL) e di Diego Stagno (segretario provinciale FLC scuola), ha avuto luogo la costituzione del comitato che si occuperà di dare voce nel cuore della provincia nissena ai temi oggetto della prossima consultazione referendaria dell’8 e del 9 giugno. Le cittadine e i cittadini sono chiamati a pronunciarsi su cinque quesiti: i primi quattro riguardano il lavoro, il quinto la cittadinanza. L’incontro ha riunito rappresentanti di sindacati, associazioni, partiti, persone appartenenti alla comunità, tutti motivati da una condivisa fiducia nei valori che hanno orientato la promozione di quello che è lo strumento democratico per eccellenza, la consultazione popolare referendaria, con l’intento di affermare i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e di tanti cittadini e cittadine di origine straniera che in Italia nascono, crescono, studiano e lavorano. Tante le idee dichiarate e gli stati d’animo che sono stati espressi con unico filo conduttore: l’impegno a promuovere il referendum, per invogliare i cittadini alla partecipazione attiva e all’esercizio del diritto di voto, promuovendo così la consapevolezza collettiva intorno alle questioni che necessitano di maggiori tutele e garanzie in linea con i principi sanciti dalla nostra Costituzione. Al comitato referendario hanno aderito: CGIL “Camera del lavoro”, ARCI Strauss, ANPI sezione “Bella Ciao”, Amarena CFM, Vincenzo Munì (consigliere comunale), cittadine e cittadini presenti di Mussomeli. A presiedere il comitato sarà Salvatore Cardinale, responsabile della Camera del Lavoro di Mussomeli. A conclusione dell’incontro sono stati programmate delle uscite sul territorio con volantinaggio al mercato, presso gli esercizi commerciali e per le strade di Mussomeli, con una campagna di informazione che desidera motivare gli elettori ad andare a votare, al di là dell’esito finale che vinca il sì o il no! È stato anche previsto un incontro pubblico con le persone per riaffermare la volontà popolare di una sana partecipazione democratica, come recita l’art. 48 della nostra Costituzione: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività … Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Consapevoli che l’esercizio della democrazia significa garantire e tutelare le libertà di pensiero e di espressione di tutti i cittadini, il comitato referendario invita la cittadinanza alla partecipazione per valorizzare il significato effettivo dell’essere cittadini della Repubblica italiana, anche se gli elettori dovessero manifestare il proprio dissenso con un voto contrario ai requisiti del referendum.