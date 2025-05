Mussomeli, consiglio comunale approva debiti fuori bilancio

MUSSOMELI – Si è svolto ieri pomeriggio il consiglio comunale sotto la presidenza di Gianluca Nigrelli. Presenti 11 consiglieri su 16. Presenti il sindaco Catania e gli assessori Lo Conte, Valenza e Spoto ed anche il presidente dei revisori dei conti Giovanni Fileccia. Trattato nella sua interezza l’ordine del giorno che prevedeva: 1. Scelta degli scrutatori; 2. Risoluzione consensuale della convenzione per la gestione della segreteria comunale in forma associata con il Comune di Acquaviva Platani. 3. Approvazione regolamento per il pagamento dell’integrazione rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA) e criteri per la compartecipazione; 4. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito di ordinanza n. 817/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta. Avv. Mangano-Avv. Geremia . Articolo 194, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 18 agosto2000, n.267; 5. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.20/22 emessa dal Tribunale di Caltanissetta ,BBF. Articolo194, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I punti in esame, approvati a maggioranza e con astensioni, sono stati illustrati dal sindaco Giuseppe Catania a cui sono seguiti gli interventi dei consiglieri comunali Enzo Munì e Ruggero Mancino. (IL VIDEO DELL’INTERA SEDUTA)