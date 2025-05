Mazzarino. L’Asp: in itinere le procedure per assicurare scelta del medico di assistenza primaria

MAZZARINO. A seguito del prossimo pensionamento di un medico di assistenza primaria a ciclo di scelta operante nell’ambito territoriale di Mazzarino, l’ASP di Caltanissetta ha attivato tutte le procedure previste dall’art. 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024.

Tali procedure, finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato, con decorrenza dal 1° giugno 2025, della durata massima di 12 mesi, ovvero fino all’individuazione di un nuovo medico titolare, sono state attivate per garantire la continuità dell’assistenza primaria con apertura dello studio medico nel Comune di Mazzarino.

A seguito dell’attivazione delle suddette procedure, è pervenuta una sola disponibilità da parte di un medico, il quale è stato convocato nella giornata di ieri ma che purtroppo non ha accettato l’incarico.

È stato convocato prontamente il Comitato Aziendale di Medicina Generale, con l’obiettivo di erogare il massimale individuale dei medici di medicina generale attualmente operanti nell’ambito territoriale di Mazzarino. Tale misura consentirà, in via straordinaria, l’iscrizione dei pazienti in elenco separato, al fine di garantire la continuità assistenziale.

Pertanto si rassicurano gli utenti residenti nel Comune di Mazzarino che sarà loro garantita la possibilità di scelta del MMG.