“Lifeline”, ACOI presenta la campagna di sensibilizzazione itinerante per promuovere lo screening del tumore del colon-retto: tappa anche a Caltanissetta

ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), con il supporto non condizionante di Johnson & Johnson MedTech Italia, presenta Lifeline, campagna nazionale di sensibilizzazione itinerante per promuovere lo screening del tumore del colon-retto, una delle principali cause di decesso per tumore in Europa. Il progetto, che partirà dalla città di Legnano in Lombardia e proseguirà toccando altre sette città italiane – Pescara, Napoli, Rimini, Roma, Firenze, Caltanissetta, Conegliano – intende portare la sensibilità alla prevenzione direttamente alla popolazione. Durante ciascuna tappa saranno infatti allestiti spazi informativi, organizzati incontri con medici ed esperti ACOI, distribuiti materiali divulgativi e sarà possibile esplorare una struttura gonfiabile a forma di colon, lunga 12 metri, larga 3 metri e alta 3 metri: un’esperienza educativa ed immersiva che permetterà di comprendere come si sviluppa questa malattia e perché è così importante intercettarla in tempo. “ACOI da sempre è impegnata in opere di sensibilizzazione e prevenzione in tutto il territorio nazionale, – dichiara Vincenzo Bottino, Presidente Nazionale ACOI – considerandole prioritarie e alla base di un sistema sanitario realmente efficace. Il tumore del colon-retto è una patologia spesso silenziosa ma altamente curabile se diagnosticata precocemente. Vogliamo far capire alle persone che un semplice test può fare la differenza. La prevenzione è uno strumento molto potente e parlarne apertamente è il primo passo per salvare vite”. Con oltre 43.700 nuovi casi diagnosticati nel solo 2020 e circa 21.600 decessi, il tumore del colon-retto rappresenta la terza neoplasia per incidenza negli uomini e la seconda nelle donne. Tuttavia, uno screening regolare – come il test del sangue occulto nelle feci (SOF) – può ridurre la mortalità del 20-30%, offrendo un’opportunità concreta di diagnosi precoce e trattamento meno invasivo. “Come Johnson & Johnson MedTech, siamo lieti di essere a fianco di ACOI in questo progetto, confermando il nostro impegno non solo nel mettere a disposizione degli operatori sanitari innovazioni tecnologiche avanzate, ma anche supportando iniziative volte a informare i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica, dove l’accesso a diagnosi e cure tempestive rappresentano strumenti fondamentali per poter affrontare la malattia” afferma Patrizio Fatale, General Manager Surgery di Johnson & Johnson MedTech Italia. Il progetto si rivolge principalmente alle fasce di popolazione maggiormente a rischio comprese tra i 50 e i 69 anni, alle quali il Servizio Sanitario Nazionale già oggi offre gratuitamente programmi di screening, ma intende sensibilizzae anche le generazioni più giovani per stimolare una cultura della prevenzione trasversale e più precocemente possibile.