Il segretario provinciale di Azione Caltanissetta Zagarrìo: “È il momento di cambiare rotta e di fare scelte coerenti a favore di tutti i cittadini”

Il segretario provinciale di Azione Caltanissetta, Luigi Zagarrìo, attraverso una nota interviene in merito al tema della politica su Caltanissetta e provincia sostenendo che “è il momento di un cambiamento reale. Azione per un futuro migliore”

“Negli ultimi mesi, la politica provinciale di Caltanissetta ha mostrato ancora una volta il suo volto più stanco e incoerente. Alcuni movimenti che si sono presentati come alternative al sistema tradizionale, come Orgoglio Nisseno, hanno manifestato una profonda incoerenza nelle loro scelte politiche. In occasione delle elezioni comunali del 2024, Orgoglio Nisseno aveva denunciato con forza le pratiche di centralizzazione e imposizione di candidati all’interno della coalizione di centrodestra, criticando aspramente la frammentazione e l’assenza di una visione chiara. Basti ricordare le parole pronunciate pubblicamente dal movimento durante la campagna elettorale: “Siamo alternativi a chi continua a imporre candidati dall’alto senza ascoltare i territori. Non faremo mai parte di una coalizione che ripropone le stesse logiche del passato, basate su spartizioni e accordi calati da fuori.”

Parole nette e inequivocabili, che avevano raccolto il consenso di molti cittadini in cerca di rinnovamento. Tuttavia, a pochi mesi di distanza, lo stesso movimento ha deciso di appoggiare la coalizione di centrodestra nelle elezioni provinciali, compiendo un clamoroso voltafaccia.

Questa mossa non solo ha confuso i cittadini che avevano riposto speranze in un cambiamento autentico, ma ha anche dimostrato l’assenza di una vera visione politica e di coerenza. Non è solo una questione di alleanze, ma di principi: come può un movimento che si era dichiarato contro il sistema, che si era posto come voce di rinnovamento, sposare improvvisamente la stessa politica di sempre? È questa l’alternativa che ci viene proposta?

È ora che la politica locale si svegli dal torpore in cui è stata immersa troppo a lungo. In qualità di segretario provinciale di Azione, voglio ribadire che la nostra linea è quella di costruire una provincia che non subisca il centralismo e le logiche dei partiti tradizionali, ma che valorizzi le risorse locali, promuova il merito, l’innovazione, la competenza e la legalità.

Azione è il partito che, a livello provinciale come a livello nazionale, è impegnato a costruire una politica concreta e pragmatica, che metta al centro i bisogni reali dei cittadini e che vada oltre le vecchie logiche di potere. Come ha detto il nostro leader nazionale, Carlo Calenda:

“Non possiamo permetterci di rimanere prigionieri delle vecchie pratiche politiche, fatte di alleanze tattiche e giochi di potere. Serve una politica che abbia il coraggio di cambiare davvero, che sappia ascoltare i cittadini e investire nel loro futuro, costruendo insieme un paese e un territorio che sappiano innovare e crescere. Noi, con Azione, non vogliamo fare politica come sempre, ma vogliamo fare politica per costruire il futuro.”

Azione non è un partito che fa compromessi sul futuro della nostra provincia. Siamo determinati a costruire un progetto politico forte e credibile, capace di rappresentare i movimenti civici, protagonisti autentici della vita dei territori, espressione di quelle energie sane e di quelle competenze che troppo spesso sono state tenute ai margini dalle vecchie logiche di partito. I movimenti civici sono e saranno alleati strategici di Azione, per dare voce a chi vuole una politica basata su concretezza, partecipazione e rinnovamento. Accanto ai movimenti civici, la nostra proposta si rivolge anche ai moderati, sia di centrodestra che di centrosinistra, che non si riconoscono più nei partiti tradizionali e che vogliono contribuire a un progetto politico serio, europeista, riformista e costruttivo. Azione è il partito che non ha paura di affrontare le sfide più difficili, che non si fa condizionare dalle vecchie alleanze politiche, ma che si concentra sul bene comune. Siamo pronti a mettere in campo idee innovative, ascoltare le esigenze della nostra comunità e agire con coerenza e serietà. Caltanissetta e la sua provincia meritano di più. È il momento di cambiare rotta, di riprendere in mano il nostro futuro e di fare scelte coraggiose, coerenti e a favore di tutti i cittadini. Insieme, possiamo farlo.”

Luigi Zagarrìo

Segretario Provinciale di Azione